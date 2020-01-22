2020-01-22: В мелком опте подешевели светлые нефтепродукты

22 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше — на 0.1% (-1 коп/л) до 20.89 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.11% (-2 коп/л) до 21.70 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.26% (-6 коп/л) до 21.11 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.89 -0.07 -0.96 2.18 Бензин А-95 евро 21.70 -0.11 -1.28 2.05 Дизельное топливо евро 21.11 -0.26 -1.28 3.41

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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