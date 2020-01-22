Больше половины жалоб по публичным закупкам касаются закупок природного газа – Глава АМКУ

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отметил рекордное количество жалоб по публичным закупкам, особенно, по закупкам природного газа.

«Сегодня 104 жалобы по публичным закупкам. По сути это рекорд. Опять работаем тремя колегиями. Это уже система», – написал он 21 января на своей странице в Facebook.

Терентьев отметил, что 65% жалоб касаются закупок распорядителями бюджетных средств природного газа.

Это школы, детские сады, больницы, отделы образования и другие бюджетные организации, – уточнил глава АМКУ.

По его словам. проблему можно решить через внесение изменений в законодательство о публичных закупках и повышение качества организации закупок.

«Часть решения лежит в изменении закона. Часть – в грамотной организации закупочной деятельности — чтобы сокращалась база для оспариваемых процедур», – написал Терентьев.

По данным главы АМКУ, в 2019 году в комитет поступило около 10 тысяч жалоб (приблизительно 27 жалоб в день), в 2014 году – всего 900.

«Термінал» писав, за результатами проведеного Комітетом у грудні 2019 року аналізу ринків роздрібної торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом через мережі стаціонарних АЗС, встановлено, що рівень роздрібних цін в Україні не корелюється зі змінами факторів, що впливають їх формування.