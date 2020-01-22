Два енергоблоки ХАЕС можна добудувати за $3-3,5 млрд — Онищенко

Обновлено: Январь 22, 2020. Тэги: , , ,

Два енергоблоки ХАЕС можна добудувати за $3-3,5 млрд — Онищенко
Два енергоблоки Хмельницької АЕС можна добудувати за 3-3,5 млрд дол., це втричі дешевше, ніж обійшлося б будівництво нових енергоблоків з нуля.

Про це в інтерв’ю розповів ексзаступник генерального директора ДК «Ядерне паливо» Віталій Онищенко.

«Недобудовані два блоки – №3 і № 4 – Хмельницької АЕС. За підрахунками, ми можемо за 5 років добудувати їх і ввести в експлуатацію. Це дуже короткий термін. Значно коротше, ніж у будь-кого в світі під час будівництва нових енергоблоків АЕС. Водночас, що дуже важливо, ціна не така вже й висока. Порядку 3-3,5 мільярдів доларів США за два атомні блоки проти 10-12 мільярдів витрат на будівництво двох нових енергоблоків», — розповів експерт.

На його думку, добудова двох блоків Хмельницької АЕС освіжила б економічну ситуацію в Україні.

«Зайва» атомна електроенергія може з великою користю для України експортуватися в країни Східної Європи, які відчувають нагальну потребу в електрогенерувальних потужностях. Напередодні Нового року Євросоюз схвалив будівництво атомних потужностей і використання атомної електроенергії в країнах Східної Європи. Тому такі держави, як Польща, Угорщина, Болгарія, зараз виявляють високу зацікавленість у розвитку атомної енергетики», — зазначив Онищенко.

Він зазначив, що Євросоюз перебуває у активному пошуку інвесторів і технологій, за якими цей розвиток буде здійснюватися.

«Україна в освоєнні атомних технологій, будівництві та експлуатації АЕС значно випереджає ці країни. Ми на багато років попереду, тому сьогодні не можна втрачати такий шанс для України», — зауважив експерт.

Читайте в «Терміналі», запуск энергоблока №1 Хмельницкой АЭС отложен по меньшей мере на три месяца из-за обнаружения повреждения оборудования при выполнении пусковых операций.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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