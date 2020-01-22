Кабмин объявил новый конкурс на должность госсекретаря Минэкоэнерго

Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность государственного секретаря Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом свидетельствует распоряжение №3 от 15 января, обнародованное на правительственном портале.

В документе уточняется, что должностной оклад составляет 33,660 тыс. грн, также предусматривается надбавка за ранг и другие надбавки, доплаты и премии в соответствии с законом о государственной службе.

Согласно условиям конкурса, кандидат на должность должен иметь не менее семи лет общего стажа работы, а также опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б», либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, либо опыт на руководящих должностях в относящихся к энергетике и/или экологии сферах.

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