Нафтогаз затвердив нову редакцію статуту Укртранснафти

Національна компанія «Нафтогаз України» затвердила нову редакцію статуту Оператора нафтотранспортної системи України — державної компанії «Укртранснафта».
Про це повідомила прес-служба підприємства.
«Нафтогаз України» затвердила нову редакцію статуту «Укртранснафти».
Міністерство юстиції України зареєструвало зміни до нового установчого документа компанії 20 січня 2020 року», — сказано в повідомленні.
Зокрема, новий статут визначає зміна виконавчого органу «Укртранснафти» з колегіальний (дирекція) на одноособовий (генеральний директор).
У зв’язку з цим повноваження членів дирекції «Укртранснафти» припиняються з 20 січня 2020 року.