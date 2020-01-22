Наглядова рада оновила склад правління Нафтогазу

Обновлено: Январь 22, 2020. Тэги: ,

Наглядова рада оновила склад правління Нафтогазу

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України», діючи на підставі ЗУ «Про акціонерні товариства», оновила склад правління компанії.

Про це повідомила пресслужба НАК.

До складу правління увійшли: директор з юридичних питань Нафтогазу Ярослав Теклюк, фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл та виконавчий директор з трансформації групи Нафтогаз Отто Ватерландер. Натомість, наглядова рада припинила повноваження членів правління компанії — Юрія Колбушкіна та генерального директора АТ «Укртранснафта» Миколи Гавриленка.

Зміни набрали чинності з моменту ухвалення. Таким чином, до складу правління Нафтогазу наразі входять п’ять осіб: голова правління Андрій Коболєв, перший заступник голови правління Сергій Перелома, члени правління – Ярослав Теклюк, Петер ван Дріл та Отто Ватерландер.

Цими змінами наглядова рада підтримала прагнення голови правління Андрія Коболєва трансформувати Нафтогаз, підвищити його ефективність та продуктивність, посилити спроможність групи виконувати завдання акціонера. Як єдиний акціонер Нафтогазу Уряд України ставить за мету підвищення безпеки постачання природного газу та енергетичної незалежності, а також створення прозорого і конкурентного ринку газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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