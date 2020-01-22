Наглядова рада оновила склад правління Нафтогазу

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України», діючи на підставі ЗУ «Про акціонерні товариства», оновила склад правління компанії.
Про це повідомила пресслужба НАК.
До складу правління увійшли: директор з юридичних питань Нафтогазу Ярослав Теклюк, фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл та виконавчий директор з трансформації групи Нафтогаз Отто Ватерландер. Натомість, наглядова рада припинила повноваження членів правління компанії — Юрія Колбушкіна та генерального директора АТ «Укртранснафта» Миколи Гавриленка.
Зміни набрали чинності з моменту ухвалення. Таким чином, до складу правління Нафтогазу наразі входять п’ять осіб: голова правління Андрій Коболєв, перший заступник голови правління Сергій Перелома, члени правління – Ярослав Теклюк, Петер ван Дріл та Отто Ватерландер.
Цими змінами наглядова рада підтримала прагнення голови правління Андрія Коболєва трансформувати Нафтогаз, підвищити його ефективність та продуктивність, посилити спроможність групи виконувати завдання акціонера. Як єдиний акціонер Нафтогазу Уряд України ставить за мету підвищення безпеки постачання природного газу та енергетичної незалежності, а також створення прозорого і конкурентного ринку газу.