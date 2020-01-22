Рейтинг крупнейших производителей солнечных модулей в 2019 году

Обновлено: Январь 22, 2020. Тэги: , , ,

Рейтинг крупнейших производителей солнечных модулей в 2019 году

Компания PV InfoLink опубликовала рейтинг крупнейших поставщиков солнечных модулей в 2019 году на основе своей базы данных.

Об этом пишут ЭлектроВести.

Как и в прошлом году, первое место заняла китайская JinkoSolar, однако объёмы поставок намного выросли. Jinko продала свои панели суммарной мощностью 14 ГВт, в 2018 году объём её продаж составлял 11 ГВт.

Идущие на втором и третьем местах JA Solar и Trina поставили на рынок 10 ГВт солнечных модулей каждая. В первую десятку также вошли Longi, Canadian Solar, Hanwha Q Cells, Risen, Suntech, Astronergy, and Talesun.

За исключением Hanwha Q Cells, это всё китайские производители.

По объемам экспорта первые пять мест заняли Jinko, JA Solar, Canadian Solar, Trina и Risen. Вместе они экспортировали из Китая 33-34 ГВт модулей.

Десять крупнейших компаний продали в 2019 году 80 ГВт солнечных модулей, что соответствует 65,4% мирового рынка. Общий объём продаж в мире составил 121,4 ГВт. Можно предположить, что примерно на такую же величину в прошлом году выросла солнечная энергетика.

На 2020 год PV InfoLink ожидает роста объёмов продаж до 134,8 ГВт и увеличения концентрации производства — доля первой десятки может превысить 70%.

Лидирующий производитель, JinkoSolar, планирует произвести 18-20 ГВт солнечных панелей в 2020 году.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

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