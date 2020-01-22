США в феврале увеличат добычу сланцевой нефти на 0,24%

Обновлено: Январь 22, 2020. Тэги: , ,

США в феврале увеличат добычу сланцевой нефти на 0,24%

Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в феврале вырастет по сравнению с январем на 22 тысячи баррелей, или на 0,24%, до 9,2 миллиона баррелей в день.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на прогноз управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе самое большое увеличение добычи ожидается на месторождении Permian — на 45 тысяч, до 4,803 миллиона баррелей в день. Добыча на Bakken при этом поднимется на 5 тысяч баррелей, до 1,526 миллиона баррелей, а на Appalachia и Haynesville не изменится и останется на уровне в 166 тысяч и 40 тысяч баррелей соответственно, считают в управлении.

В то же время, по данным ведомства, в следующем месяце добыча на месторождении Anadarko уменьшится на 16 тысяч, до 535 тысяч баррелей, на Eagle Ford — на 7 тысяч, до 1,369 миллиона баррелей в день, на Niobrara — на 5 тысяч, до 761 тысячи баррелей в сутки.

EIA также ожидает в феврале общего роста добычи газа на всех этих месторождениях на 65 миллионов кубических футов, до 85,985 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в декабре сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 50, до 7 573.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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