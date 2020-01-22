Укртрансгаз звернувся до ДБР і НАБУ через арешт 2,3 мільярда на його рахунках

Укртрансгаз звернувся із заявою до Державного бюро розслідувань та НАБУ з проханням не допустити заволодіння коштами держкомпанії у розмірі 2,3 млрд грн компаніям ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» та ПрАТ «Укренергозбут».

Про це повідомила пресслужба Укртрансгазу.

«Блокування грошових коштів та їх незаконна розтрата може негативно вплинути на стабільність роботи по забезпеченню сталого проходження опалювального сезону. Адже, після завершення анбандлінгу, з 1 січня компанія виконує функцію Оператора газових сховищ та налагоджує всю необхідну технічну взаємодію з юридично відокремленим ТОВ «Оператор ГТС України» щодо підтримання надійного та безперебійного транспортування природного газу споживачам», — наголосили в Укртрансгазі.

Кошти були заблоковані на рахунках державного підприємства на виконання судового рішення, винесеного Арбітражним судом м. Києва 12.07.2007 року.

Укртрансгаз розцінює таке рішення як неправомірне, а спільні дії двох приватних компаній — такі, що можуть мати ознаки шахрайства.