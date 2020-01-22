В Иране создали гибридное нанотопливо

Ученые из Исследовательского центра материаловедения и энергетики (MERC) впервые в Иране нашли новый метод снижения расхода топлива на НПЗ и электростанциях. Новый продукт назвали гибридным нанотопливом.

Преподаватель MERC Сейед Амир Оссейн Замзамян отметил, что жидкие гибридные нано топлива — это новый класс топлив на основе нанотехнологий, которые применяются на электростанциях, нефтеперерабатывающих заводах и в других отраслях промышленности для снижения потребления топлива и загрязнения воздуха.

Он рассказал, что продукт будет промышленно запущен после тестирования на нескольких иранских электростанциях, цитирует его «Иран.ру».

Иранские ученые могут стоять на вершине среди ближневосточных государств в развитии и нанонауки и нанотехнологий, добавив, что эта страна занимает 16-е место в мире по данным отраслям.

«Терминал» писал, генеральный директор Национальной нефтехимической компании (NPC) Ирана заявил, что потребление катализаторов на иранских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах в настоящее время составляет 400 миллионов долларов в год.