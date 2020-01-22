Хабарники з Укргазвидобування постануть перед судом — САП

Прокурори Спецалізованої антикорупційної прокуратури передали до суду справу щодо службовців ПАТ «Укргазвидобування», який викрили на одержанні 26, 9 млн грн неправомірної вигоди.
Про це повідомила САП на своїй сторінці у Facebook.
«Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у справі щодо одержання понад 26,9 млн гривень неправомірної вигоди службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що вказані кошти службовці отримали від директора суб’єкта господарювання за сприяння у визнанні підконтрольному йому товариству переможцем в конкурсних закупівлях щодо постачання товарів ПАТ «Укргазвидобування».
Наразі обвинувальний акт скеровано до Антикорупційного суду для розгляду по суті.