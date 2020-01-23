2020-01-23: Brent торгуется ниже $63 за баррель

Обновлено: Январь 23, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-01-23: Brent торгуется ниже $63 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром cнизились до 62,16 доллара за баррель.
Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:09, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,66%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 55,65 доллара за баррель, потеряв 1,92%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг после существенного падения накануне, вызванного опасениями о том, что распространение коронавируса в Азии может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения, пишет «Investing.com».

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляла $62,29 за баррель, что на $0,92 (1,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы снизились в цене на $1,38 (2,14%), до $63,21 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,99 (1,74%) — до $55,75 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $56,64 за баррель, опустившись на $1,7 (2,91%) по сравнению с предыдущей сессией.

«Опасения о том, что эпидемия коронавируса оказывает давление на спрос на нефть, препятствуя туризму и торговле, действительно существуют», — говорит основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения сообщил в четверг, что число больных пневмонией, вызываемой коронавирусом, увеличилось до 571 человека. Число погибших достигло 17 человек, отмечается в сообщении.

Власти страны принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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