2020-01-23: В рознице подешевели бензины А-92 евро и А-95 евро

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 января 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты, кроме ДТ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.16% (-4.0 коп/л) до 25.46 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 26.94 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 26.50 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 января 2020 г. немного подешевел на 0.1% (-1.0 коп/л) до 12.50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.4%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.46
|21.00
|-0.16
|-0.50
|Бензин А-95 евро
|26.94
|21.00
|-0.06
|-0.46
|Дизельное топливо Евро
|26.50
|22.03
|0.00
|-0.18
|Сжиженный газ
|12.50
|10.90
|-0.08
|-0.58
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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