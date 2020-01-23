2020-01-23: В рознице подешевели бензины А-92 евро и А-95 евро

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 января 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты, кроме ДТ.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.16% (-4.0 коп/л) до 25.46 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 26.94 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 26.50 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 января 2020 г. немного подешевел на 0.1% (-1.0 коп/л) до 12.50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.4%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.46 21.00 -0.16 -0.50 Бензин А-95 евро 26.94 21.00 -0.06 -0.46 Дизельное топливо Евро 26.50 22.03 0.00 -0.18 Сжиженный газ 12.50 10.90 -0.08 -0.58

Для справки :

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