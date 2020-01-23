«ДТЭК Нефтегаз» в перспективе может выйти на рынок евробондов – глава энергохолдинга

ООО «ДТЭК Нефтегаз», отвечающее за нефтегазовое направление в структуре энергохолдинга «ДТЭК», в перспективе может выйти на рынок евробондов.

Об этом заявил генеральный директор группы Максим Тимченко в комментарии в кулуарах Украинского завтрака в Давосе, пишет Энергореформа.

«Вполне вероятно. Нам нравится публичный долг, это хороший путь привлечения широкого спектра инвесторов. У нас есть репутация на публичном рынке, и она дает все основания говорить о том, что мы можем этот инструмент использовать. Поэтому я не исключаю, что наш нефтегазовый бизнес также будет привлекать деньги для инвестиций в развитие газодобычи», – сказал он.

Читайте в «Терминале» еще, «ДТЭК Нефтегаз» инвестирует более 10 млрд грн в украинскую газодобычу. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Щуров на конференции Ukrainian Gas Forum.