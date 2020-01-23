Експерти у Давосі закликають відмовитись від вугілля до 2030 року

Обновлено: Январь 23, 2020. Тэги: ,

Експерти у Давосі закликають відмовитись від вугілля до 2030 року
Експерти наголошують на нагальній потребі відмови від вугілля до 2030 року та переходу на відновлювальні джерела енергії заради зменшення викидів.

Про це заявив президент Міжнародної бізнес ради (Німеччина) Джо Кайзер у четвер під час дискусії на Світовому економічному форумі у швейцарському Давосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Майбутнє – за відновлювальними джерелами. У цьому немає сумнівів. І необхідні зміни відбуваються вже сьогодні. Це той тест, який ми повинні пройти», — заявив Кайзер.

При цьому він відзначив, що у багатьох країнах, де сотні мільйонів людей живуть у бідності й навіть можуть не мати електроенергії, відмовитися від вугілля буде важко, адже цей процес потребує значних інвестицій.

У свою чергу, представник аналітичного центру «Глобальний оптимізм» Крістіана Фігуерес підкреслила, що для виконання цілей Паризької кліматичної угоди та переходу на відновлювальні джерела енергії до 2030 року у світі не може бути винятків, і всі країни повинні пройти цей транзитний період.

«Треба заборонити викиди вуглецю», — переконана експерт.

Вона нагадала, що, як планується, до 2030 року викиди вуглецю повинні бути зменшені удвічі і повністю припинені до 2050-го.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічний Світовий економічний форум.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики та захисту довкілля планує створити державне підприємство «Укрвугілля». Про це повідомляється в наказі Мінекоенерго №13 від 14 січня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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