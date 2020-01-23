Газовый договор Украины и РФ дает надежду на решение других сложных вопросов – Шефчович

Соглашение о транзите российского газа в Европу по территории Украины, достигнутое в конце прошлого года, дает надежду, что конструктивные решения возможны и для других вопросов, осложняющих отношения между Украиной и Россией, Россией с Европой и США.



Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который принял участие в дискуссионной панели «Стратегический взгляд: Россия», сообщает корреспондент Укринформа.

«Наши отношения (между ЕС и Россией) в течение последних нескольких лет прошли тяжелый период. Я бы сказал, что во многих случаях у нас в ЕС есть консенсус. У нас есть консенсус относительно того, как двигаться вперед и достигать позитивных результатов в имплементации Минских соглашений. Также почти никаких вопросов не возникало во время дебатов относительно продления санкций (против России). В то же время мы понимаем, что Россия является глобальной силой и всегда будет нашим соседом», — сказал Шефчович.

Он отметил, что последние пять лет был вынужден проявлять дипломатическое терпение, чтобы найти компромиссные решения в сложных отношениях между ЕС, Россией и Украиной, чтобы не допустить газовых войн.

«Мы были способны найти соглашение между Россией, Украиной и ЕС по такому важному вопросу как долгосрочный контракт на транзит газа через Украину в Европу. Это заняло у нас пять лет, и каждую зиму вы должны были находить решения. В конце концов, за день до предельного срока, мы заключили сделку, как я думаю, на следующие 15 лет отношений в очень важном энергетическом секторе. С моей точки зрения, это дает нам проблеск надежды, что мы можем использовать этот пример и решить другие критические проблемы в отношениях между ЕС и Россией, а также с Украиной, потому что эти отношения в значительной степени связаны», — подчеркнул президент Еврокомиссии.

Он напомнил, что во время трехсторонних газовых переговоров Европейская сторона выполняла роль «честного брокера» в поиске технических решений и наработке текста с целью достижения соглашения. Но эти технические усилия имели и политический вес, например, во время других переговоров, которые происходили в нормандском формате.

«Я думаю, что сейчас время действительно инвестировать больше дипломатического терпения, больше положительных привлечений и дипломатических усилий, чтобы достичь прогресса в имплементации Минских соглашений. Я оптимист в этом отношении, потому что я видел, как изменилась динамика отношений при новом правительстве Украины. Атмосфера другая. Премьер-министры разговаривают друг с другом. Президенты обмениваются телефонными звонками. Это дает возможность искать ответы на такие трудные вопросы, как обмен пленными, прекращение огня, … газовый транзит на следующие 5-15 лет», — сказал представитель Еврокомиссии.

Он напомнил, что газовые соглашения между Россией и Украиной стали результатом очень интенсивных переговоров, во время которых в декабре приходилось часами ежедневно разговаривать с обеими сторонами, обсуждая сложные технические и очень чувствительные политические вопросы.

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