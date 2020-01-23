Коболев прокомментировал свою возможную отставку

Контракт главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК.

Об этом заявил сам Коболев в комментарии журналисту УП.

«У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен», – заявил Коболев.

Он добавил, что вероятность продления контракта – это вопрос к наблюдательному совету.

При этом Коболев не стал комментировать свой вероятный конфликт с коммерческим директором НАКа Юрием Витренко.

Глава «Нафтогаза» также не стал комментировать вопрос о «собеседованиях» в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра Украины.

Ранее «Терминал» писал, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и наблюдательный совет компании обсуждают возможность и условия продления истекающего в конце марта 2020 года контракта.

«С набсоветом у меня сейчас происходит дискуссия о том, каким образом, на каких условиях этот контракт может быть продлен», – сообщил Коболев в эфире телеканала «Украина 24″.