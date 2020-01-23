Минулий рік виявився вдалим щодо торгівлі природним газом на Українській енергетичній біржі

Обновлено: Январь 23, 2020. Тэги: , , ,

Минулий рік виявився вдалим щодо торгівлі природним газом на Українській енергетичній біржі

Минулий рік виявився вдалим щодо торгівлі природним газом на Українській енергетичній біржі.

Про це повідомляє пресслужба біржі.

Загалом за рік було продано 388 млн. куб. м. природного газу, що майже в 2,5 рази більше, ніж попереднього року та у 2,9 рази більше, ніж у 2017 році. Таким чином, протягом останніх років обсяги торгівлі динамічно зростали.

Загалом проведено 218 торгових сесій, з яких у 126 було реалізовано ресурс природного газу. Для порівняння, у 2018 році проведено 227 торгових сесій, а у 2017 році – 105.

У 2019 році УЕБ вдалося залучити до торгівлі за напрямком «Природний газ» 100 нових учасників. Таким чином, станом на кінець року акредитованими для торгівлі природним газом були 289 компаній.

Ініціаторами торгів природним газом були 44 компанії. З них найбільша кількість ініційованих позицій припадала на Крафт Енерджі, Нафтогаз Трейдинг, ПГНК, Де Трейдинг, ТД СКФ. Проводились торгові сесії як на купівлю, так і на продаж ресурсу.

Велике значення у зростанні активності учасників мав вихід на біржові торги Нафтогаз Трейдинг. Компанія формувала стартові позиції 229 разів. Із виставлених 252 млн. куб. м. природного газу реалізовано 49%. Це найвищий абсолютний показник продажів серед інших компаній.

Загалом протягом минулого року на торгах природним газом було представлено 77 активних учасників (в даному випадку це учасник-покупець у аукціоні на продаж та учасник-продавець в аукціоні на купівлю). За кількістю заявок на виставлені позиції лідирує РГК Трейдінг. При цьому декілька компаній активні як із сторони ініціатора аукціону, так і учасника (наприклад, Крафт Енерджі).

Протягом року ціни зберігали постійну тенденцію до зниження. Так, наприклад, середньозважена ціна ресурсу грудня складала 5 307,08 грн./тис. куб. м. з ПДВ, що є на 46% дешевше, ніж ціна ресурсу січня. Причини: конкуренція між американським скрапленим газом та російським трубопровідним, помірно тепла погода та ін. Скоріше за все, що у 2020 році ціна природного газу буде стабільно низькою. Загалом тенденція до зниження ціни негативно відображалась на активності ініціаторів/учасників торгів на УЕБ у 2019 році.

«Минулого року було досягнено рекордного обсягу продажу природного газу на УЕБ за весь період існування біржі та значного зростання акредитованих учасників. Часто компанії, особливо державні підприємства, користувалися можливостями ініціювати торги на купівлю ресурсу та успішно закуповували газ на біржових торгах. У 2019 році було завершено всі організаційно-технічні заходи для запуску електронної торгової системи з торгівлі короткостроковими стандартизованими контрактами за принципом двостороннього аукціону. Початок торгівлі короткостроковими контрактами очікується у 2020 році» — повідомив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Читайте також в «Терміналі», за ключовими показниками діяльності 2019 рік став найкращим у торгівлі енергоресурсами. Протягом року було реалізовано енергоресурсів на суму більше 58 млрд. грн. (з урахуванням обсягів торгівлі з використанням диференціалів), що у 2,5 рази більше, ніж минулого року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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