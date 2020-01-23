РФ скорректировала график поставок нефти в Беларусь

Россия скорректировала график поставок нефти в Беларусь из-за начала поставок в республику нефти из третьих стран, в частности, из Норвегии; в январе поставит около 500 тысяч тонн нефти вместо изначально запланированных 750 тысяч.



Об этом сообщил Прайм, ссылаясь на РИА Новости источник.

«В связи с началом поставок в Белоруссию нефти из третьих стран, в частности, из Норвегии, российские поставки нефти были скорректированы по времени», — сказал источник.

Так, график на первый квартал 2020 года предполагал поставку в республику 750 тысяч тонн нефти, включая 100 тысяч тонн железнодорожным транспортом. Весь этот объем изначально планировалось поставить в январе. Теперь план на январь предполагает поставку в Белоруссию только около 500 тысяч тонн российской нефти, сообщил источник.

«Терминал» писал, Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».