Shell запустит в Германии 35 заправок с био-сжиженным природным газом

Компания Shell намерена построить в Германии сеть из 35-40 станций с био-сжиженным природным газом (LNG).

Таким образом нефтегазовый гигант стремится сократить выбросы CO2, пишут ЭлектроВести.

«Мы стремимся помочь в достижении Парижского соглашения, сократив выбросы CO2 от энергетических продуктов, которые продаются нашей компанией, примерно на 20% к 2035 году и примерно наполовину к 2050 году», — сказал глава представительства Shell в Германии Фабиан Циглер.

Эта инициатива дополняет инвестиции Shell в другие альтернативные виды топлива, такие как синтетический дизель из природного газа (GTL), сжатый природный газ (CNG), дизельное топливо с 33% возобновляемыми компонентами (R33 Blue Diesel), а также инфраструктуру для зарядки водорода и аккумуляторов в Германии.

«Наша цель предложить каждому клиенту — как деловому, так и частному — на наших станциях более чистую и конкурентоспособную альтернативу мобильности, — сказал генеральный менеджер по розничной торговле в Германии, Австрии и Швейцарии Ян Тошка. — Чистое будущее требует сотрудничества между энергетической отраслью, производителями автомобилей, клиентами, политиками и властью — каждый должен сыграть свою роль в энергетическом развития «.

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