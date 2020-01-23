Shell запустит в Германии 35 заправок с био-сжиженным природным газом

Обновлено: Январь 23, 2020. Тэги: , , ,

Shell запустит в Германии 35 заправок с био-сжиженным природным газом

Компания Shell намерена построить в Германии сеть из 35-40 станций с био-сжиженным природным газом (LNG).

Таким образом нефтегазовый гигант стремится сократить выбросы CO2, пишут ЭлектроВести.

«Мы стремимся помочь в достижении Парижского соглашения, сократив выбросы CO2 от энергетических продуктов, которые продаются нашей компанией, примерно на 20% к 2035 году и примерно наполовину к 2050 году», — сказал глава представительства Shell в Германии Фабиан Циглер.

Эта инициатива дополняет инвестиции Shell в другие альтернативные виды топлива, такие как синтетический дизель из природного газа (GTL), сжатый природный газ (CNG), дизельное топливо с 33% возобновляемыми компонентами (R33 Blue Diesel), а также инфраструктуру для зарядки водорода и аккумуляторов в Германии.

«Наша цель предложить каждому клиенту — как деловому, так и частному — на наших станциях более чистую и конкурентоспособную альтернативу мобильности, — сказал генеральный менеджер по розничной торговле в Германии, Австрии и Швейцарии Ян Тошка. — Чистое будущее требует сотрудничества между энергетической отраслью, производителями автомобилей, клиентами, политиками и властью — каждый должен сыграть свою роль в энергетическом развития «.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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