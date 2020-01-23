Торік державні та приватні газовидобувні підприємства скоротили видобуток газу на 3,4%

Обновлено: Январь 23, 2020. Тэги: , , , ,

Торік державні та приватні газовидобувні підприємства скоротили видобуток газу на 3,4%

Державні та приватні газовидобувні підприємства України за 2019 рік видобули 20,3 млрд кубометрів газу, що на 3,4% менше за показники 2018 року.

Про це йдеться у довідці Міністерства енергетики та захисту довкілля про роботу нафтогазового комплексу України за грудень 2019 року.

Міненергодовкілля інформує, що сумарний видобуток за 2019 рік становив 20,3 млрд кубометрів. З них 77,8% припадає на державні компанії: АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрнафта», ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Виробничі показники Укрнафти та Чорноморнафтогазу не змінилися порівняно з 2018 роком. Зокрема, Укрнафта за 2019 рік видобула 1,1 млрд кубометрів газу, а Чорноморнафтогаз — 0,01 млрд кубометрів.

Водночас суттєво скоротило видобуток Укргазвидобування. Протягом 2019 року компанія видобула 14,6 млрд кубометрів газу, тоді як у 2018 році — 15,5 млрд кубометрів.

Приватні газовидобувні компанії за 2019 рік збільшили видобуток на 0,1 млрд кубометрів — до 4,5 млрд кубометрів.

«Термінал» писав, АТ «Укргазвидобування» із залученням власного флоту виконало 8 стадій гідравлічного розриву пластів (ГРП) на свердловині Ланнівського родовища. В результаті операції підтвердили запаси покладів та збільшили добовий дебіт свердловини у понад 60 разів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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