Витіснення «брудної» російської нафти з «Дружби» завершено — Укртранснафта

Обновлено: Январь 23, 2020. Тэги: , ,

Витіснення «брудної» російської нафти з «Дружби» завершено — Укртранснафта

АТ «Укртранснафта» прозвітувала про повне витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганіки з української ділянки нафтопроводу «Дружба» і з території України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«18 січня 2020 року АТ «Укртранснафта» завершило витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук з української ділянки нафтопроводу «Дружба» до словацько-українського кордону, а 21 січня — до пункту здачі нафти «Будковце» (Словаччина)», — вказали у компанії.

Під час витіснення російської нафти із завищеним вмістом хлоридів, як вказано, Укртранснафта щодня разом із міжнародною сюрвеєрською компанією SGS перевіряла якість нафти, що надходить з Росії, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої сировини.

При цьому з часу потрапляння до нафтопроводу «Дружба» неякісної російської нафти, як зазначається, Укртранснафта повністю реалізувала функцію взаємодії з білоруською, словацькою та угорською сторонами та в автоматичному режимі отримує інформацію з вузлів обліку нафти та її якісні параметри.

«Впродовж всього періоду витіснення неякісної російської нафти з української ділянки нафтопроводу «Дружба» ПАТ «Транснефть» резервувало виробничі потужності Укртранснафти та сплатило товариству за надання цієї послуги з травня 2019 року по січень 2020 року 4 336,2 тис. євро компенсації», — додали у компанії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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