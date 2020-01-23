Витіснення «брудної» російської нафти з «Дружби» завершено — Укртранснафта

АТ «Укртранснафта» прозвітувала про повне витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганіки з української ділянки нафтопроводу «Дружба» і з території України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«18 січня 2020 року АТ «Укртранснафта» завершило витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук з української ділянки нафтопроводу «Дружба» до словацько-українського кордону, а 21 січня — до пункту здачі нафти «Будковце» (Словаччина)», — вказали у компанії.

Під час витіснення російської нафти із завищеним вмістом хлоридів, як вказано, Укртранснафта щодня разом із міжнародною сюрвеєрською компанією SGS перевіряла якість нафти, що надходить з Росії, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої сировини.

При цьому з часу потрапляння до нафтопроводу «Дружба» неякісної російської нафти, як зазначається, Укртранснафта повністю реалізувала функцію взаємодії з білоруською, словацькою та угорською сторонами та в автоматичному режимі отримує інформацію з вузлів обліку нафти та її якісні параметри.

«Впродовж всього періоду витіснення неякісної російської нафти з української ділянки нафтопроводу «Дружба» ПАТ «Транснефть» резервувало виробничі потужності Укртранснафти та сплатило товариству за надання цієї послуги з травня 2019 року по січень 2020 року 4 336,2 тис. євро компенсації», — додали у компанії.