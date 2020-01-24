2020-01-24: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром изменились в цене до 62,25 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:09, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,34%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,76 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Нефтяные цены растут сегодня после существенного падения по итогам предыдущей сессии на опасениях замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть в связи с распространением нового типа пневмонии.

Вчера стоимость упала до минимума с 3 декабря, — до минимума с 29 ноября, свидетельствуют данные .

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 мск составила $62,31 за баррель, что на $0,27 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,17 (1,85%) — до $62,04 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:25 мск подорожал на $0,25 (0,45%) — до $55,84 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $55,59 за баррель, опустившись на $1,15 (2,03%) по сравнению с предыдущей сессией.

Китайские власти сегодня приняли решение закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщают СМИ.

Случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксированы, помимо Китая, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре. В общей сложности число зараженных превышает 630 человек, зафиксировано 25 случаев летального исхода.

«На данный момент мы не видим серьезных последствий для спроса на нефть», — отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж.

«Тем не менее, с учетом того, что китайские власти закрыли ряд городов, можно говорить об ограничении поездок, что повлечет за собой отмену авиарейсов, сокращение регионального туризма и, соответственно, ослабление экономической активности в Китае», — цитирует эксперта MarketWatch.

Ослабление спроса на нефть, по его словам, может произойти не только в результате сокращения туризма, но и в результате снижения экономической активности в целом.