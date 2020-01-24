2020-01-24: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Январь 24, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-01-24: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром изменились в цене до 62,25 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:09, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,34%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,76 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Нефтяные цены растут сегодня после существенного падения по итогам предыдущей сессии на опасениях замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть в связи с распространением нового типа пневмонии.

Вчера стоимость Brent упала до минимума с 3 декабря, WTI — до минимума с 29 ноября, свидетельствуют данные Dow Jones.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 мск составила $62,31 за баррель, что на $0,27 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,17 (1,85%) — до $62,04 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:25 мск подорожал на $0,25 (0,45%) — до $55,84 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $55,59 за баррель, опустившись на $1,15 (2,03%) по сравнению с предыдущей сессией.

Китайские власти сегодня приняли решение закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщают СМИ.

Случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксированы, помимо Китая, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре. В общей сложности число зараженных превышает 630 человек, зафиксировано 25 случаев летального исхода.

«На данный момент мы не видим серьезных последствий для спроса на нефть», — отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж.

«Тем не менее, с учетом того, что китайские власти закрыли ряд городов, можно говорить об ограничении поездок, что повлечет за собой отмену авиарейсов, сокращение регионального туризма и, соответственно, ослабление экономической активности в Китае», — цитирует эксперта MarketWatch.

Ослабление спроса на нефть, по его словам, может произойти не только в результате сокращения туризма, но и в результате снижения экономической активности в целом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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