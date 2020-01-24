2020-01-24: В мелком опте подешевели светлые нефтепродукты

24 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.46% (-10 коп/л) до 20.83 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.43% (-9 коп/л) до 21.63 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.69% (-14 коп/л) до 20.94 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.83
|-0.46
|-1.06
|1.94
|Бензин А-95 евро
|21.63
|-0.43
|-1.57
|1.82
|Дизельное топливо евро
|20.94
|-0.69
|-1.59
|2.74
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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