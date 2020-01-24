2020-01-24: Закарпатская область лидер недельного снижения цен на бензин А-92 евро

На неделе с 17 января по 24 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись разнонаправленно. Самое большое недельное изменение стоимости наблюдалось на АЗС Закарпатской области в сегменте А-92 Евро.
Во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Закарпатская область занимает 12-е место. По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, первое место в рейтинге занимает Волынская (24,99 грн/л), сумская (25,16 грн/л) и Черниговская (25,21 грн/л) области.
Снижение средней розничной цены на А-92 Евро в Закарпатской области за неделю составило 0,34 грн/л, что является самым большим изменением по Украине. Средняя розничная цена этого вида топлива в области составляет 25,37 грн/л и это на 1,28 грн/л ниже максимального значения, которое наблюдалось 25 декабря 2020г.
Динамика средних розничных цен на А-92 Евро в Закарпатской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего водители региона могут заправится А-92 Евро на заправках таких брендов:
- Маркет (23.95)
- Укр-Петроль (24.2)
- UPG (24.4)
- БРСМ-Нафта (24.49)
- ANP (24.95)
- SUN OIL (24.99)
- Авиас Плюс (25.0)
- Укрнафта (25.0)
- Chipo (25.4)
- SHELL (25.44)
Цены на А-92 Евро на АЗС в Закарпатской области колебались в диапазоне от минимальных 23,95 грн/л. до максимальных 27,0 грн/л.