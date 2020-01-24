Рубрика | Украина

Две госшахты в Донецкой области отключат от энергоснабжения из-за долгов

Обновлено: Январь 24, 2020. Тэги: , , ,

Две госшахты в Донецкой области отключат от энергоснабжения из-за долгов

Оператор системы распределения (ОСР) «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» вынужден будет 28 января отключить от энергоснабжения ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1″ и 29 января — ГП «Шахта им. Н.С. Сургая» за долги.

Об этом сообщила пресс-служба ОРС.

По ее данным, задолженность ш/у «Южнодонбасское №1″ превышает 123 млн грн, «Шахты им. Н.С.Сургая» превышает 300 млн грн.

Государственные предприятия не выполняют взятые на себя обязательства по оплате, несмотря на достигнутые договоренности. У ОСР нет иного выхода, как отключить должника. Невыполнение условий оплаты – прямое нарушение потребителем норм закона «О рынке электрической энергии», — пояснили в ОСР.

Как отмечается в пресс-релизе, проблемы с оплатой использованной электроэнергии носят системный характер. Руководство шахт регулярно нарушает графики оплат, не соблюдает договоренности с ОРС и поставщиками.

«В феврале-2019 был согласован график реструктуризации задолженности сроком до конца 2020 года. Однако не был выполнен. Так, с 21 декабря Ш/у «Южнодонбасское № 1″ был отключен по заявке поставщика «Укрэнергоуголь». Энергоснабжение возобновили только через месяц — 17 января этого года. «Шахта им. М.С. Сургая» также не выполнила условия графика реструктуризации задолженности, согласованного в марте 2019 года», — подчеркнули в ОСР.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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