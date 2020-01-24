Две госшахты в Донецкой области отключат от энергоснабжения из-за долгов

Оператор системы распределения (ОСР) «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» вынужден будет 28 января отключить от энергоснабжения ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1″ и 29 января — ГП «Шахта им. Н.С. Сургая» за долги.

Об этом сообщила пресс-служба ОРС.

По ее данным, задолженность ш/у «Южнодонбасское №1″ превышает 123 млн грн, «Шахты им. Н.С.Сургая» превышает 300 млн грн.

Государственные предприятия не выполняют взятые на себя обязательства по оплате, несмотря на достигнутые договоренности. У ОСР нет иного выхода, как отключить должника. Невыполнение условий оплаты – прямое нарушение потребителем норм закона «О рынке электрической энергии», — пояснили в ОСР.

Как отмечается в пресс-релизе, проблемы с оплатой использованной электроэнергии носят системный характер. Руководство шахт регулярно нарушает графики оплат, не соблюдает договоренности с ОРС и поставщиками.

«В феврале-2019 был согласован график реструктуризации задолженности сроком до конца 2020 года. Однако не был выполнен. Так, с 21 декабря Ш/у «Южнодонбасское № 1″ был отключен по заявке поставщика «Укрэнергоуголь». Энергоснабжение возобновили только через месяц — 17 января этого года. «Шахта им. М.С. Сургая» также не выполнила условия графика реструктуризации задолженности, согласованного в марте 2019 года», — подчеркнули в ОСР.