Кабмін призначив головою Держенергоефективності Валерія Безуса

Кабінет міністрів призначив новим головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Валерія Безуса.
Про це йдеться у повідомленні прес-служба Кабміну, яке було опубілковане 24 січня.
«Уряд визначив переможців конкурсу на посади: Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження — Валерія Безуса», — зазначається у повідомленні.
Безус працював топ-менеджером ряду приватних компаній, в 2002-2004рр обіймав посаду заступника директора «Дніпровські міські теплові мережі», в 2004-2006рр – курував інвестиційний проект ЄБРР з розвитку системи водозабезпечення м. Дінпра, в 2004-2005рр — інвестиційний проект ЄБРР з теплозабезпечення згаданого облцентру, в 2016-2019рр працював в Дніпропетровській облдержадміністрації.