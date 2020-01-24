Кабмін звільнив трьох топ-менеджерів «Енергоатому»

Кабінет міністрів звільнив трьох топ-менеджерів ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме: першого віце-президента Олександра Шавлакова, віце-президентів Айсіна Айдина та Володимира Пишного.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабміну, яке було опубліковане 24 січня.
«Уряд звільнив: трьох віце-президентів ДП «Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом» — Олександра Шавлакова, Айсіна Айдина, Володимира Пишного», — зазначається у повідомленні.
«Термінал» писав, 27 листопада 2019, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні звільнив Президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського. Серед причин були зазначені неефективний менеджмент, підозра у розкраданні державних коштів, факти безгосподарності при проведенні закупівель, факти недотримання графіків проведення, постійне невиконання фінансових планів капітальних та поточних ремонтів енергоблоків АЕС,значне збільшення витрат на обслуговування кредитів (на 33% більше плану), невиконання умов кредитних договорів з ЄБРР та Євроатомом (70% всіх довгострокових зобов’язань), збільшення валютних ризиків.