ОГТСУ с начала года осуществило транзит 2 млрд куб.м газа, получило плату за транспортировку 4,2 млрд куб. м

ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) с начала 2020 года транспортировало транзитом из Российской Федерации в страны Европейского союза и Молдову 2 млрд куб. м природного газа, получив при этом по принципу «качай или плати» оплату за 4,272 млрд куб. м.

Об этом написал глава компании Сергей Макогон в Фейсбук.

«Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 млрд куб. м газа из РФ в страны ЕС и Молдовы. Необходимо отметить, что в то же время мы получили плату за 4,272 млрд куб. м (178 куб. м в сутки). Это реальный результат подписания нового контракта, который базируется на европейских принципах и включает принцип «качай или плати», – написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

«Терминал» писал, в Украину начались поставки газа из Польши методом замещения — виртуального реверса.

