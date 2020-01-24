Споживачі 37 міст можуть залишитися без опалення через борги тепловиків — Нафтогаз

Обновлено: Январь 24, 2020. Тэги: , ,

Споживачі 37 міст можуть залишитися без опалення через борги тепловиків — Нафтогаз

НАК «Нафтогаз України» повідомляє про ризик припинення газопостачання з 1 лютого 2020 р. 37 виробників тепла, які не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО.

Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період, пише пресслужба Нафтогазу.

Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання.

За оперативними даними, станом на 23 січня 2020 р., таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 454,4 млн гривень (з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.). Нагадаємо, що відповідно до умов укладених договорів постачання природного газу, остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 р., має бути здійснений до 25 січня.

Довідково: урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:

∙ підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства;

∙ виконання хоча б однієї з умов нижче:

- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (без урахування штрафних санкцій); або

- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»; або

- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

У всіх інших випадках Нафтогаз не має правових підстав для постачання газу тепловиробникам та підписання з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах.

Читайте в «Терміналі», Антимонопольний комітет України рекомендував тепловикам знизити нарахування для споживачів за опалення та гарячу воду.

Автор:

(Всего статей: 7672)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: