Споживачі 37 міст можуть залишитися без опалення через борги тепловиків — Нафтогаз

НАК «Нафтогаз України» повідомляє про ризик припинення газопостачання з 1 лютого 2020 р. 37 виробників тепла, які не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО.

Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період, пише пресслужба Нафтогазу.

Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання.

За оперативними даними, станом на 23 січня 2020 р., таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 454,4 млн гривень (з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.). Нагадаємо, що відповідно до умов укладених договорів постачання природного газу, остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 р., має бути здійснений до 25 січня.

Довідково: урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:

∙ підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства;

∙ виконання хоча б однієї з умов нижче:

- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (без урахування штрафних санкцій); або

- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ у рамках реалізації Закону України від 3 листопада 2016 року № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»; або

- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

У всіх інших випадках Нафтогаз не має правових підстав для постачання газу тепловиробникам та підписання з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах.

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