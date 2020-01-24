Украина в 2019 году заработала на спецпошлинах на импорт из РФ сжиженного газа и дизтоплива 154,76 млн грн – Герус

Обновлено: Январь 24, 2020. Тэги: , , ,

Украина в 2019 году заработала на спецпошлинах на импорт из РФ сжиженного газа и дизтоплива 154,76 млн грн – Герус

Объем оплаченных специальных пошлин на импорт в 2019 году российского сжиженного газа и дизельного топлива (трубопроводным транспортом) составил 154,676 млн грн.

«Но это даже не основной эффект, который достигнут введением спецпошлин. Главное – диверсификация источников поставок… После введения пошлин доля дизеля из РФ сократилась почти вдвое – с 44% до 25,5%», – сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус на своей странице в Facebook 23 января.

При этом он добавил, что цены на нефтепродукты на АЗС после введения пошлин не выросли, а наоборот – снизились.

По словам нардепа, большую часть импорта из РФ заместили поставки из европейских стран. В то же время доля Кременчугского НПЗ («Укртатнафта») не изменилась.

«Радостная новость для тех, кто не любит Коломойского, и грустная для тех, кто любит: завод Коломойского не выиграл от такого решения, его доля на рынке не изменилась», – написал Герус.

По его оценкам, в 2020 году размер оплаченных пошлин может достичь 500 млн грн.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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