Укренерго перерахувало за 2019р на 431 млн грн більше Гарантованому покупцю для компенсації «зеленого» тарифу

НЕК «Укренерго» перерахувало ДП «Гарантований покупець» для компенсації «зеленого» тарифу для ВДЕ в ІІ півріччі 2019р на 431 млн грн більше.

Відповідні дані оператор системи передачі опублікував під час підсумкової прес-конференції.

Зокрема, протягом липня-грудня «Гарантований покупець» виставив рахунки на 9,153 млрд грн, тоді як в тарифі на передачу на компенсацію для нього передбачено лише 7,757 млрд грн. «Укренерго» сплатило на користь «Гарантованого покупця» загалом 7,272 млрд грн. Однак, після того, як «Гарантований покупець» скоригував вартість послуги, обсяг обов’язків «Укренерго» перед цим підприємством зменшився до 6,841 млн грн, в результаті чого утворилася переплата в розмірі 431 млн грн.

Крім цього, «Укренерго» сплатило 485 млн грн а користь постачальників універсальної послуги (ПУП) для компенсації «зеленого» тарифу приватним домогосподарством. Це на 354% більше, ніж передбачено на ці витрати в тарифі на передачу — 137 млн грн. Заборгованість «Укренерго» перед ПУП складає 288,9 млн грн. При цьому ПУП протягом липня-грудня 2019р виставили рахунків загалом на 773,9 млн грн, і водночас станом на 21 січня 2020р мають перед «Укренерго» заборгованість по сплаті тарифу на передачу майже на 243 млн грн.