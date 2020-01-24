В Укртрансгазі змінено структуру управління

Обновлено: Январь 24, 2020. Тэги: , ,

В Укртрансгазі змінено структуру управління

НАК «Нафтогаз України» – одноосібний акціонер Укртрансгазу – прийняла рішення нового Статуту товариства. Нова редакція Статуту зареєстрована в ЄДР від 21 січня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Оновлення стосуються заміни колегіального виконавчого органу (правління товариства) на одноосібний орган управління. Тепер керівництво господарською діяльністю товариства буде здійснюватися генеральним директором. Впроваджувані нововведення є частиною процесу трансформації Групи Нафтогаз. Їх мета – підвищити ефективність, посилити персональну відповідальність та прозорість в прийнятті рішень.

У відповідності до оновленого Статуту, рішенням акціонера № 351 від 20.01.2020 припинено повноваження членів правління Укртрансгазу. Генеральним директором Укртрансгазу з 21.01.2020 призначено Сергія Олексієнка, який з березня 2019 року тимчасово виконував обов’язки президента товариства.

Читайте ще в «Терміналі», Укртрансгаз звернувся із заявою до Державного бюро розслідувань та НАБУ з проханням не допустити заволодіння коштами держкомпанії у розмірі 2,3 млрд грн компаніям ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» та ПрАТ «Укренергозбут».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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