В Укртрансгазі змінено структуру управління

НАК «Нафтогаз України» – одноосібний акціонер Укртрансгазу – прийняла рішення нового Статуту товариства. Нова редакція Статуту зареєстрована в ЄДР від 21 січня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Оновлення стосуються заміни колегіального виконавчого органу (правління товариства) на одноосібний орган управління. Тепер керівництво господарською діяльністю товариства буде здійснюватися генеральним директором. Впроваджувані нововведення є частиною процесу трансформації Групи Нафтогаз. Їх мета – підвищити ефективність, посилити персональну відповідальність та прозорість в прийнятті рішень.

У відповідності до оновленого Статуту, рішенням акціонера № 351 від 20.01.2020 припинено повноваження членів правління Укртрансгазу. Генеральним директором Укртрансгазу з 21.01.2020 призначено Сергія Олексієнка, який з березня 2019 року тимчасово виконував обов’язки президента товариства.

Читайте ще в «Терміналі», Укртрансгаз звернувся із заявою до Державного бюро розслідувань та НАБУ з проханням не допустити заволодіння коштами держкомпанії у розмірі 2,3 млрд грн компаніям ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» та ПрАТ «Укренергозбут».

