В уряді обіцяють нижчі ціни у платіжках за газ, ніж минулої зими

Ціни у платіжках за газ, яку отримуватимуть українці у січні і лютому, будуть значно нижчими, ніж взимку минулого року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“У нас ця зима є трошки особливою, тому що у нас перехідний період, ми переходимо до ринкової логіки утворення цін на газ, з урахуванням того що ціни внаслідок такої ринкової логіки зараз значно нижчі. Ми приймали рішення про те, щоб дати можливість Теплокомуненерго тоді зробити знижку для населення, яку вони могли б відобразити у платіжці. Це стосується всієї зими — це не разова акція, тому ціни і власне платіжка, яку отримуватимуть люди і в січні, і в лютому, буде значно нижчою, ніж вона була зимою минулого року”, — сказав Гончарук.

З його слів, це правда, що розмір кожної конкретної платіжки — це відповідальність людей на місцях, але “ми на центральному рівні робимо все можливе, щоб у них була така можливість”.

«Термінал» писав, у січні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), складе 5 500 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року.