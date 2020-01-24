В уряді обіцяють нижчі ціни у платіжках за газ, ніж минулої зими

Обновлено: Январь 24, 2020. Тэги: , , , ,

В уряді обіцяють нижчі ціни у платіжках за газ, ніж минулої зими

Ціни у платіжках за газ, яку отримуватимуть українці у січні і лютому, будуть значно нижчими, ніж взимку минулого року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“У нас ця зима є трошки особливою, тому що у нас перехідний період, ми переходимо до ринкової логіки утворення цін на газ, з урахуванням того що ціни внаслідок такої ринкової логіки зараз значно нижчі. Ми приймали рішення про те, щоб дати можливість Теплокомуненерго тоді зробити знижку для населення, яку вони могли б відобразити у платіжці. Це стосується всієї зими — це не разова акція, тому ціни і власне платіжка, яку отримуватимуть люди і в січні, і в лютому, буде значно нижчою, ніж вона була зимою минулого року”, — сказав Гончарук.

З його слів, це правда, що розмір кожної конкретної платіжки — це відповідальність людей на місцях, але “ми на центральному рівні робимо все можливе, щоб у них була така можливість”.

«Термінал» писав, у січні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), складе 5 500 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 12% менше, ніж у січні 2019 року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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