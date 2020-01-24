Хто є найбільшим рушієм реформ ринку газу в Україні — дискусія у Давосі

Обновлено: Январь 24, 2020. Тэги: , , ,

Хто є найбільшим рушієм реформ ринку газу в Україні — дискусія у Давосі

В рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбулась панельна дискусія «Україна як ключовий елемент створення європейського інтегрованого газового ринку».

У дискусії взяли участь: голова Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач, директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст та голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, повідомила пресслужба НАКу.

Як зазначив, коментуючи хід українських реформ в енергетиці Янез Копач, головним їх рушієм став Газпром, який проводив вкрай жорстку політику. В свою чергу, Андрій Коболєв зауважив, що новий контракт з Газпромом виправив деякі диспропорції і дозволив усунути вузькі місця з сусідніми європейськими країнами. Тепер Україна, Угорщина, Польща та Словаччина зможуть безперешкодно обмінюватись газовими потоками через нашу територію.

«У минулому році ми зробили все можливе, щоб підготуватись до кризи. Зрештою, ми знайшли прийнятний компроміс і підписали угоду. Новий транзитний контракт став дуже важливим для Європи», – сказав Андрій Коболєв.

В свою чергу Джон Гербст відмітив, що Північний потік – 2 залишає Росії можливість, як і раніше, шантажувати східноєвропейські країни. Втім, завдяки спільним зусиллям будівництво Північного потоку – 2, на його думку, затримається на два роки чи навіть більше.

Джон Гербст вважає, що збереженню конкуренції на європейському ринку буде сприяти розширення постачання скрапленого газу. Він також додав, що у довгостроковій перспективі є велика вірогідність того, що LNG прийде на ринок України. «LNG –фактор зниження, а не збільшення цін. Те, що він конкурує з трубопровідним газом, добре для європейських споживачів», – в свою чергу зазначив Андрій Коболєв.

Учасники дискусії приділили велику увагу обговоренню напрямів та перспектив реформування української енергетичної галузі і зокрема, реформі корпоративного управління Нафтогазу.

Як зазначив Андрій Коболєв, реформу корпоративного управління необхідно продовжувати. Минулого року було багато втручань в роботу компанії з боку попереднього уряду. Але новий уряд планує запровадити для державних компаній статути, які відповідають стандартам ОЕСР і унеможливлять такий вплив.

«Газовий сектор України, включно з транспортуванням, – це надзвичайна історія успіху. Саме тут у 2014 році зійшлися дві найбільші українські кризи – кремлівська агресія та корупція. Надзвичайний успіх Нафтогазу, Андрія Коболєва та його команди полягає в тому, що вони перетворили компанію, чиї активи розтягували, і яка фактично була епіцентром корупції в Україні, на донора українського бюджету та усунули залежність України від Кремля, що було вкрай необхідно. Тепер найбільша можливість для України – завершення нинішніх надзвичайних реформ у газовому секторі. Ми переконалися в цьому на прикладі реформи ціноутворення, тепер ми спостерігаємо це з анбандлінгом. Найбільші ризики, як і раніше, пов’язані зі спробами Кремля політизувати постачання газу», – заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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