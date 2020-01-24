Хто є найбільшим рушієм реформ ринку газу в Україні — дискусія у Давосі

В рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбулась панельна дискусія «Україна як ключовий елемент створення європейського інтегрованого газового ринку».

У дискусії взяли участь: голова Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач, директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст та голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, повідомила пресслужба НАКу.

Як зазначив, коментуючи хід українських реформ в енергетиці Янез Копач, головним їх рушієм став Газпром, який проводив вкрай жорстку політику. В свою чергу, Андрій Коболєв зауважив, що новий контракт з Газпромом виправив деякі диспропорції і дозволив усунути вузькі місця з сусідніми європейськими країнами. Тепер Україна, Угорщина, Польща та Словаччина зможуть безперешкодно обмінюватись газовими потоками через нашу територію.

«У минулому році ми зробили все можливе, щоб підготуватись до кризи. Зрештою, ми знайшли прийнятний компроміс і підписали угоду. Новий транзитний контракт став дуже важливим для Європи», – сказав Андрій Коболєв.

В свою чергу Джон Гербст відмітив, що Північний потік – 2 залишає Росії можливість, як і раніше, шантажувати східноєвропейські країни. Втім, завдяки спільним зусиллям будівництво Північного потоку – 2, на його думку, затримається на два роки чи навіть більше.

Джон Гербст вважає, що збереженню конкуренції на європейському ринку буде сприяти розширення постачання скрапленого газу. Він також додав, що у довгостроковій перспективі є велика вірогідність того, що LNG прийде на ринок України. «LNG –фактор зниження, а не збільшення цін. Те, що він конкурує з трубопровідним газом, добре для європейських споживачів», – в свою чергу зазначив Андрій Коболєв.

Учасники дискусії приділили велику увагу обговоренню напрямів та перспектив реформування української енергетичної галузі і зокрема, реформі корпоративного управління Нафтогазу.

Як зазначив Андрій Коболєв, реформу корпоративного управління необхідно продовжувати. Минулого року було багато втручань в роботу компанії з боку попереднього уряду. Але новий уряд планує запровадити для державних компаній статути, які відповідають стандартам ОЕСР і унеможливлять такий вплив.

«Газовий сектор України, включно з транспортуванням, – це надзвичайна історія успіху. Саме тут у 2014 році зійшлися дві найбільші українські кризи – кремлівська агресія та корупція. Надзвичайний успіх Нафтогазу, Андрія Коболєва та його команди полягає в тому, що вони перетворили компанію, чиї активи розтягували, і яка фактично була епіцентром корупції в Україні, на донора українського бюджету та усунули залежність України від Кремля, що було вкрай необхідно. Тепер найбільша можливість для України – завершення нинішніх надзвичайних реформ у газовому секторі. Ми переконалися в цьому на прикладі реформи ціноутворення, тепер ми спостерігаємо це з анбандлінгом. Найбільші ризики, як і раніше, пов’язані зі спробами Кремля політизувати постачання газу», – заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.