З Польщі почалися поставки газу за віртуальним реверсом

Обновлено: Январь 24, 2020. Тэги: , , , , ,

З Польщі почалися поставки газу за віртуальним реверсом

В Україну почалися поставки газу з Польщі шляхом заміщення — віртуального реверсу, через газовимірювальну станцію Дроздовичі.

Про це написав генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

«Уже почалися поставки газу з Польщі шляхом заміщення (віртуальний реверс) через ГВС Дроздовичі. Скажімо, якщо є заявка на транзит газу з РФ до Польщі обсягом 9 млн куб. м на добу, і в цю ж добу є заявка на імпорт газу з Польщі обсягом 2 млн куб. м, то фактично транспортується через кордон тільки 7 млн ​​куб. м (9-2)», — написав Макогон.

За його словами, раніше такі операції були неможливі через «історичний транзитний контракт», тому доводилося фізично вивозити усі обсяги газу в Польщу через Дроздовичі, і завозити потрібні обсяги назад через пункт Германовичі. Це вимагало витрат на прокачування газу, до того ж, були обмеження у зв’язку з технічними можливостями трубопроводу Германовичі.

«Зараз таких обмежень немає, і ми можемо шляхом віртуального реверсу імпортувати весь обсяг газу, який фізично йде з України в Польщу (зараз це 9 млн куб. м на добу, в минулому році середній транзит до Польщі був 12 млн куб. м). Імпорт з Польщі включає в себе і імпорт газу з польського LNG-терміналу. Тобто, вже зараз комерційно Україна може імпортувати шляхом віртуального реверсу до 9 млн куб. м на добу або 3,3 млрд куб. м газу з польського терміналу. Повторюся, що фізично українська ГТС готова приймати з Польщі до 6,6 млрд куб. м на рік, але поки Польща, до завершення низки робіт в польській ГТС, може постачати фізично тільки близько 2 млрд куб. м», — додав керівник ОГТСУ.

Читайте в «Терміналі» також, минулий рік виявився вдалим щодо торгівлі природним газом на Українській енергетичній біржі. Загалом за рік було продано 388 млн. куб. м. природного газу, що майже в 2,5 рази більше, ніж попереднього року та у 2,9 рази більше, ніж у 2017 році. Таким чином, протягом останніх років обсяги торгівлі динамічно зростали.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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