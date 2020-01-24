З Польщі почалися поставки газу за віртуальним реверсом

В Україну почалися поставки газу з Польщі шляхом заміщення — віртуального реверсу, через газовимірювальну станцію Дроздовичі.

Про це написав генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

«Уже почалися поставки газу з Польщі шляхом заміщення (віртуальний реверс) через ГВС Дроздовичі. Скажімо, якщо є заявка на транзит газу з РФ до Польщі обсягом 9 млн куб. м на добу, і в цю ж добу є заявка на імпорт газу з Польщі обсягом 2 млн куб. м, то фактично транспортується через кордон тільки 7 млн ​​куб. м (9-2)», — написав Макогон.

За його словами, раніше такі операції були неможливі через «історичний транзитний контракт», тому доводилося фізично вивозити усі обсяги газу в Польщу через Дроздовичі, і завозити потрібні обсяги назад через пункт Германовичі. Це вимагало витрат на прокачування газу, до того ж, були обмеження у зв’язку з технічними можливостями трубопроводу Германовичі.

«Зараз таких обмежень немає, і ми можемо шляхом віртуального реверсу імпортувати весь обсяг газу, який фізично йде з України в Польщу (зараз це 9 млн куб. м на добу, в минулому році середній транзит до Польщі був 12 млн куб. м). Імпорт з Польщі включає в себе і імпорт газу з польського LNG-терміналу. Тобто, вже зараз комерційно Україна може імпортувати шляхом віртуального реверсу до 9 млн куб. м на добу або 3,3 млрд куб. м газу з польського терміналу. Повторюся, що фізично українська ГТС готова приймати з Польщі до 6,6 млрд куб. м на рік, але поки Польща, до завершення низки робіт в польській ГТС, може постачати фізично тільки близько 2 млрд куб. м», — додав керівник ОГТСУ.

Читайте в «Терміналі» також, минулий рік виявився вдалим щодо торгівлі природним газом на Українській енергетичній біржі. Загалом за рік було продано 388 млн. куб. м. природного газу, що майже в 2,5 рази більше, ніж попереднього року та у 2,9 рази більше, ніж у 2017 році. Таким чином, протягом останніх років обсяги торгівлі динамічно зростали.