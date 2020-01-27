2020-01-27: Нефть Brent торгуется ниже $60 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром упали в цене до 59,36 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,19%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,92 доллара за баррель, потеряв 2,34%.

Цены на нефть продолжают падать в понедельник на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус, пишет «Investing.com».

В то время как эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение глобального спроса на нефть из-за эпидемии, Саудовская Аравия заявила, что ожидает «очень ограниченных последствий» для объема потребления нефти.

Официальные данные показывают, что число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 2700 человек, при этом зарегистрировано уже 80 случаев летального исхода. Власти страны продлили выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, стремясь ограничить распространение эпидемии.

«Нас, возможно, ждет снижение спроса на нефть, которое станет одним из самых резких в истории», — отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн. «Вероятно, это будет потеря спроса в размере сотен тысяч баррелей. Опасения быстрого распространения эпидемии убьют спрос на нефть», — цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. В результате нефть может подешеветь на $2,9 за баррель, ожидают эксперты.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия, как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что «чрезмерный пессимизм» отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда «не произошло существенного снижения спроса на нефть».

Стоимость мартовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:33 мск составляет $59,43 за баррель, что на $1,26 (2,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $1,35 (2,18%), до $60,69 за баррель.

Фьючерс на на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,20 (2,21%) — до $52,99 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $54,19 за баррель, опустившись на $1,4 (2,52%) по сравнению с предыдущей сессией.