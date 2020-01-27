2020-01-27: Волынская область лидирует в снижении цен на СУГ

27 января 2019г розничные цены на автомобильное топливо слабо менялись во всех областях. Наибольшой темп понижения цены наблюдался в Волынской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Волынская область заняла 12-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (12,03 грн/л), Житомирской (12,1 грн/л) и Хмельницкой (12,15 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Волынской области за день составило 0,13 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,47 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Волынской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,23 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была в период с 3 по 11 января и составляла 12,7 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (11.65)

ОЛАС (11.85)

ANP (12.07)

AVETRA (12.1)

UPG (12.2)

Белорусская нефтяная компания (12.2)

Укрнафта (12.29)

Авиас (12.5)

Петрол-Гарант (12.5)

МАВЕКС (12.53)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Волынской области колебались в диапазоне от минимальных 11,55 грн/л. до максимальных 13,19 грн/л.

