Цены на нефть замедлили темпы снижения после комментариев минэнерго ОАЭ

Обновлено: Январь 27, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

Цены на нефть замедлили темпы снижения после комментариев минэнерго ОАЭ

Мировые цены на нефть продолжают опускаться, но более медленными темпами, чем утром, на фоне комментария министра энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи о влиянии китайского коронавируса на спрос на сырье в мире.

Об этом  свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

По состоянию на 18.19 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,4% — до 58,64 доллара за баррель (в течение дня максимально теряли 4,8%), мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,88%, до 53,17 доллара за баррель (теряли 3,7%).

Инвесторы по-прежнему оценивают риски распространения коронавируса и его влияние на мировую экономику. Число зараженных в КНР, по последним данным, достигло 2835, из них 81 человек скончался. Вирус при этом уже вышел за пределы Китая.

Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи заявил, что нефтяной рынок управляется «психологическими факторами». По его словам, ОАЭ не ожидают чрезмерной реакции нефтяного рынка на возможное снижение спроса в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.

Распространение коронавируса может негативно сказаться на экономике Китая, который является крупнейшим импортером нефти, а также повлиять на мировые авиаперевозки и спрос на топливо.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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