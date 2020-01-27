Цены на нефть замедлили темпы снижения после комментариев минэнерго ОАЭ

Мировые цены на нефть продолжают опускаться, но более медленными темпами, чем утром, на фоне комментария министра энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи о влиянии китайского коронавируса на спрос на сырье в мире.

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

По состоянию на 18.19 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,4% — до 58,64 доллара за баррель (в течение дня максимально теряли 4,8%), мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,88%, до 53,17 доллара за баррель (теряли 3,7%).

Инвесторы по-прежнему оценивают риски распространения коронавируса и его влияние на мировую экономику. Число зараженных в КНР, по последним данным, достигло 2835, из них 81 человек скончался. Вирус при этом уже вышел за пределы Китая.

Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи заявил, что нефтяной рынок управляется «психологическими факторами». По его словам, ОАЭ не ожидают чрезмерной реакции нефтяного рынка на возможное снижение спроса в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.

Распространение коронавируса может негативно сказаться на экономике Китая, который является крупнейшим импортером нефти, а также повлиять на мировые авиаперевозки и спрос на топливо.