Добыча нефти в Ливии упала более чем в 4 раза из-за «незаконной блокады» портов

Добыча нефти в Ливии снизилась до 284 тысяч баррелей в день с нормального уровня в 1,22 миллиона вследствие «незаконной блокады» портов её отгрузки.



Об этом заявила Национальная нефтяная компания Ливии (NOC), пишет Прайм.

Ранее NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине месяца дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

«Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) подтверждает, что добыча нефти продолжает падать в результате незаконной блокады. Добыча упала до 284 153 баррелей в день, и необратимые потери ливийской экономике достигают 318 миллионов долларов США по состоянию на 24 января 2020 года», — говорится в заявлении компании.

NOC уточняет, что до блокады добыча находилась на отметке в 1,22 миллиона баррелей в день, и суммарные потери добычи с 18 января достигли 4,843 миллиона баррелей.

Ранее «Терминал» писал, Ливия окажется в «катастрофической ситуации» в случае, если командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар продолжит блокировать работу ряда нефтепроводов. Об этом заявил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж.