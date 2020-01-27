Добыча нефти в Ливии упала более чем в 4 раза из-за «незаконной блокады» портов

Обновлено: Январь 27, 2020. Тэги: , ,

Добыча нефти в Ливии упала более чем в 4 раза из-за «незаконной блокады» портов

Добыча нефти в Ливии снизилась до 284 тысяч баррелей в день с нормального уровня в 1,22 миллиона вследствие «незаконной блокады» портов её отгрузки.

Об этом заявила Национальная нефтяная компания Ливии (NOC), пишет Прайм.

Ранее NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине месяца дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

«Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) подтверждает, что добыча нефти продолжает падать в результате незаконной блокады. Добыча упала до 284 153 баррелей в день, и необратимые потери ливийской экономике достигают 318 миллионов долларов США по состоянию на 24 января 2020 года», — говорится в заявлении компании.

NOC уточняет, что до блокады добыча находилась на отметке в 1,22 миллиона баррелей в день, и суммарные потери добычи с 18 января достигли 4,843 миллиона баррелей.

Ранее «Терминал» писал, Ливия окажется в «катастрофической ситуации» в случае, если командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар продолжит блокировать работу ряда нефтепроводов. Об этом заявил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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