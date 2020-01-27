EDF припинить роботу двох атомних реакторів у Франції до кінця 2020р

Французька державна енергогенеруюча компанія Electricite de France планує закрити два найстаріших реактори на АЕС Фассенхайм у 2020р.

Провідомленя про це опублікувала прес-служба компанії, пише EXPRO.

«EDF подала заявку на схвалення регулятору і профільному міністру Франції про припинення експлуатації та остаточне включення обох реакторів на атомній електростанції в Фассенхаймі», — йдеться у повідомленні.

Вивести реактори з експлуатації планується 22 лютого та 30 червня цього року.

«Термінал» писав, комісаріат з атомної енергії та альтернативних джерел енергії Франції (CEA) вирішив відмовитися від проекту реактора на швидких нейтронах четвертого покоління з натрієвих теплоносієм Astrid.