Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, уступая место газу и другим источникам энергии — глава ВР

Обновлено: Январь 27, 2020. Тэги: , , , , ,

Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, уступая место газу и другим источникам энергии — глава ВР

Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, уступая место газу и другим источникам энергии.

Об этом заявил глава ВР Роберт Дадли, пишет АНГИ.

По его словам, на фоне роста добычи в США это сделает маловероятным повторение циклов, когда цены нефти достигали $100 за баррель и даже превышали этот уровень.

«Использование нефти и угля будет со временем сокращаться. Безусловно, нефть еще много десятилетий будет использоваться в нефтехимии. Но в производстве электроэнергии будет происходить постепенное замещение нефти газом и другими источниками энергии», — убежден он.

По мнению Дадли, «сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место уже в этом столетии». При этом в отдельных странах падение спроса может быть значительным в случае введения ограничений на использование двигателей внутреннего сгорания.

Высокая волатильность цен на нефть маловероятна также из-за появления третьего игрока на рынке нефти – США, отмечает АНГИ.

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США «могут легко его заполнить», считает Дадли.

США создали ценовой демпфер на рынке нефти, от чего цены теперь не будут колебаться так сильно, как в прежние времена, полагает он.

По словам главы BP, из-за большого внимания мировой общественности к вопросу о воздействии нефтяных проектов на экологию усилится и давление на бизнес добывающих компаний. ESG рейтинги уже сегодня затрудняют привлечение финансирования для таких проектов, хотя, по мнению Дадли, такой подход является «слишком упрощенным».

«Да, европейские и некоторые американские компании страдают от этого явления», — сказал он.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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