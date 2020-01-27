Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, уступая место газу и другим источникам энергии — глава ВР

Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, уступая место газу и другим источникам энергии.

Об этом заявил глава ВР Роберт Дадли, пишет АНГИ.

По его словам, на фоне роста добычи в США это сделает маловероятным повторение циклов, когда цены нефти достигали $100 за баррель и даже превышали этот уровень.

«Использование нефти и угля будет со временем сокращаться. Безусловно, нефть еще много десятилетий будет использоваться в нефтехимии. Но в производстве электроэнергии будет происходить постепенное замещение нефти газом и другими источниками энергии», — убежден он.

По мнению Дадли, «сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место уже в этом столетии». При этом в отдельных странах падение спроса может быть значительным в случае введения ограничений на использование двигателей внутреннего сгорания.

Высокая волатильность цен на нефть маловероятна также из-за появления третьего игрока на рынке нефти – США, отмечает АНГИ.

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США «могут легко его заполнить», считает Дадли.

США создали ценовой демпфер на рынке нефти, от чего цены теперь не будут колебаться так сильно, как в прежние времена, полагает он.

По словам главы BP, из-за большого внимания мировой общественности к вопросу о воздействии нефтяных проектов на экологию усилится и давление на бизнес добывающих компаний. ESG рейтинги уже сегодня затрудняют привлечение финансирования для таких проектов, хотя, по мнению Дадли, такой подход является «слишком упрощенным».

«Да, европейские и некоторые американские компании страдают от этого явления», — сказал он.