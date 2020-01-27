Госгеонедр предложила разрешить торговать лицензиями на добычу ископаемых

Новый Кодекс о недропользовании, концепция которого в настоящее время нарабатывается соответствующей рабочей группой, может предусматривать возможность перепродажи специальных разрешений.

Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр по итогам заседания рабочей группы по разработке концепции нового Кодекса о недрах.

«С целью развития цивилизованного и самодостаточного рынка недропользования планируют определить специальное разрешение объектом гражданских прав, который можно приобрести/продать полностью или частично, предоставить в залог и получить финансирование. Такая практика успешно используется во многих странах с развитой добывающей отраслью», – сказано в сообщении.

В Госгеонедр также отметили необходимость минимизации случаев выдачи спецразрешений за пределами электронных аукционов, исключением является конкурсная процедура для соглашений о разделе продукции (СРП).

В то же время, вместо термина «специальное разрешение» предложено использовать определение «лицензия», чтобы приблизить терминологию украинского законодательства к международным стандартам.

Рабочая группа предлагает также определить пятилетний срок действия лицензии на геологическое изучение с возможностью ее продления еще на пять лет. Для лицензий на добычу предлагается закрепить срок действия в 25 лет (вместо действующей нормы в 20 лет). При этом планируется, что лицензии на разработку шельфов Черного и Азовского морей будет действовать в течение 40 лет.

В ведомстве также добавили, что рабочая группа завершает подготовку концепции нового Кодекса о недрах, финальный документ будет в ближайшее время передан на доработку в Министерство энергетики и защиты окружающей среды.