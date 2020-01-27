«Киевтеплоэнерго» присоединилось к международной ассоциации Euroheat & Power

КП «Киевтеплоэнерго» с 2020 года присоединилось к международной ассоциации Euroheat & Power.



Сейчас «Киевтеплоэнерго» является единственным украинским теплоснабжающим предприятием в составе этой влиятельной организации, представляющей сектор централизованного теплоснабжения и охлаждения в Европе и за ее пределами, сообщила пресс-служба предприятия.

«Для нашего предприятия присоединение к таком международному сообществу – большая перспектива. Киевская система централизованного теплоснабжения является самой большой в Европе, но ее техническая и экономическая эффективность ниже, чем у европейских соседей. Мы должны стремительно изменятся и достигать европейских стандартов», – цитирует пресс-служба директора КП «Киевтеплоэнерго» Вячеслава Бинда.

В КП отмечают, что членами Euroheat & Power являются представители свыше 30 стран мира, в том числе национальные ассоциации централизованного теплоснабжения и охлаждения, коммунальные предпрития, которые эксплуатируют системы централизованного энергоснабжения, промышленные ассоциации и компании, производители, научные организации.

«Терминал» писал, КП «Киевтеплоэнерго» намерено в текущем году модернизировать столичные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) № 5 и № 6, вложив в ремонт 120 млн грн. Согласно сообщению пресс-службы КП, это предусмотрено инвестпрограммой «Киевтеплоэнерго», согласованной Министерством угольной промышленности и одобренной постановлением Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), № 3239 от 24 декабря 2019 года.

