«Киевтеплоэнерго» присоединилось к международной ассоциации Euroheat & Power

Обновлено: Январь 27, 2020. Тэги: ,

«Киевтеплоэнерго» присоединилось к международной ассоциации Euroheat & Power

КП «Киевтеплоэнерго» с 2020 года присоединилось к международной ассоциации Euroheat & Power.

Сейчас «Киевтеплоэнерго» является единственным украинским теплоснабжающим предприятием в составе этой влиятельной организации, представляющей сектор централизованного теплоснабжения и охлаждения в Европе и за ее пределами, сообщила пресс-служба предприятия.

«Для нашего предприятия присоединение к таком международному сообществу – большая перспектива. Киевская система централизованного теплоснабжения является самой большой в Европе, но ее техническая и экономическая эффективность ниже, чем у европейских соседей. Мы должны стремительно изменятся и достигать европейских стандартов», – цитирует пресс-служба директора КП «Киевтеплоэнерго» Вячеслава Бинда.

В КП отмечают, что членами Euroheat & Power являются представители свыше 30 стран мира, в том числе национальные ассоциации централизованного теплоснабжения и охлаждения, коммунальные предпрития, которые эксплуатируют системы централизованного энергоснабжения, промышленные ассоциации и компании, производители, научные организации.

«Терминал» писал, КП «Киевтеплоэнерго» намерено в текущем году модернизировать столичные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) № 5 и № 6, вложив в ремонт 120 млн грн. Согласно сообщению пресс-службы КП, это предусмотрено инвестпрограммой «Киевтеплоэнерго», согласованной Министерством угольной промышленности и одобренной постановлением Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), № 3239 от 24 декабря 2019 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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