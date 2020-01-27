Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,825 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,767 млн.



По данным Государственной таможенной службы, пишут ЭлектроВести, в Венгрию в минувшем году поставлена электроэнергия на $231,359 млн, Польшу – на $84,584 млн, Молдову – на $41,683 млн, другие страны – на $21,141 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,401 млн, в том числе из Беларуси на $43,115 млн, Словакии – на $36,336 млн, Венгрии – на $26,485 млн, других стран – $15,465 млн.

В натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт*ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт*ч. При этом Украина в июле 2019 возобновила коммерческий импорт электроэнергии, суммарный объем которого по итогам прошлого года составил 2 млрд 698,6 млн кВт*ч.

Украина в 2018 году экспортировала электроэнергию на сумму $331,942 млн, в частности в Венгрию – на $189,958 млн, Польшу – на $78,763 млн, Молдову – на $53,144 млн, другие страны – на $10,078 млн. В денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в 2018-м возрос на 40,9% по сравнению с 2017 годом.