Уряд боротиметься за енергетичну інтеграцію України з ЄС – Кулеба

Уряд України на майбутньому засіданні Ради асоціації Україна – ЄС буде боротися за так званий «промисловий безвіз» і енергетичну інтеграцію з Євросоюзом.

Про це «Радіо Свобода» сказав віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

На думку Кулеби, засідання Ради асоціації має зафіксувати новий рівень амбіцій у стосунках між ЄС і Україною.

«Ми будемо боротися за те, щоб забезпечити прогрес у царині укладення так званого «промислового «безвізу». Це потрібно насамперед українському малому й середньому бізнесові. Це можливість збільшення експорту. Це потрібно Україні», – заявив віцепрем’єр.

Крім того, сказав він, «будемо працювати над поглибленням енергетичної інтеграції для того, щоб українці отримували дешевшу енергію, їхні домогосподарства були більше енергоефективними, щоб платіжки були меншими за рахунок всіх цих змін».

«Будемо просувати інтеграцію у цифровому секторі, щоб українці отримували в Україні якісні сервіси, а їх персональні дані були надійно захищені. Ось це ті сфери, за якими ми рухаємося», – додав урядовець.