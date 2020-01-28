2020-01-28: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром упали в цене до 59,19 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 53,08 доллара за баррель, потеряв 0,11%.

Нефтяные фьючерсы снижаются и во вторник, продлевая потери до шестой сессии подряд, так как распространение коронавируса в Китае и других странах вызвало опасения по поводу замедления спроса на нефть, об этом сообщает Reuters.

Нефть марки Brent снизилась на 15 центов или 0,3%, до $59,17 в районе 01:14 по Гринвичу после того, как достигла трехмесячного минимума в понедельник на отметке $58,50.

Нефть WTI теряет 12 центов или 0,2% и стоит $53,02 после того, как опустилась до минимума с начала октября на предыдущей сессии на отметке $52,13.

Соединенные Штаты предостерегли от поездок в Китай и другие страны, так как число погибших от распространяющейся коронавирусной вспышки выросло до 100 человек.