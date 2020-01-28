2020-01-28: Тернопольская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

Обновлено: Январь 28, 2020. Тэги: , , , , , , ,

28 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины продолжали снижаться. Самое больше  изменение стоимости наблюдалось на АЗС Тернопольской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Тернопольская область заняла 12-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Волынской (24,96 грн/л), Сумской (25,11 грн/л) и Житомирской (25,21 грн/л) областях.

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28-2

Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Тернопольской области за день составило 0,12 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,41 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Тернопольской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Сегодняшняя цена на 0,82 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 29 декабря по 1 января и составляла 26,23 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

  • Маркет (23.95)
  • ВВА (24.0)
  • Укр-Петроль (24.0)
  • БРСМ-Нафта (24.49)
  • ANP (24.95)
  • SUN OIL (24.99)
  • Авиас (25.0)
  • Укрнафта (25.0)
  • Green Wave (25.0)
  • Авиас Плюс (25.0)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Тернопольской области колебались в диапазоне от минимальных 23,95 грн/л. до максимальных 26, 99 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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