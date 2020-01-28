2020-01-28: Тернопольская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

28 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины продолжали снижаться. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Тернопольской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Тернопольская область заняла 12-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Волынской (24,96 грн/л), Сумской (25,11 грн/л) и Житомирской (25,21 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Тернопольской области за день составило 0,12 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,41 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Тернопольской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,82 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 29 декабря по 1 января и составляла 26,23 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

Маркет (23.95)

ВВА (24.0)

Укр-Петроль (24.0)

БРСМ-Нафта (24.49)

ANP (24.95)

SUN OIL (24.99)

Авиас (25.0)

Укрнафта (25.0)

Green Wave (25.0)

Авиас Плюс (25.0)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Тернопольской области колебались в диапазоне от минимальных 23,95 грн/л. до максимальных 26, 99 грн/л.