2020-01-28: В мелком опте отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

28 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0,

средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.19% (-4 коп/л) до 20.76 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.27% (-6 коп/л) до 21.57 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.26% (-5 коп/л) до 20.83 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.76 -0.19 -0.68 1.55 Бензин А-95 евро 21.57 -0.27 -0.72 1.54 Дизельное топливо евро 20.83 -0.26 -1.69 0.54

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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