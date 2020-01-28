2020-01-28: В мелком опте отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

28 января 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0,
средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.19% (-4 коп/л) до 20.76 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.27% (-6 коп/л) до 21.57 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.26% (-5 коп/л) до 20.83 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.76
|-0.19
|-0.68
|1.55
|Бензин А-95 евро
|21.57
|-0.27
|-0.72
|1.54
|Дизельное топливо евро
|20.83
|-0.26
|-1.69
|0.54
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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