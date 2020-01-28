Биогазовую установку для генерации электроэнергии планируют построить в Киеве – глава комиссии Киевсовета

В Киеве планируют построить биогазовую установку для переработки растительных отходов и генерации электроэнергии.
Об этом сообщил глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Киевского горсовета Константин Яловой, пишет Энергореформа.
«Давно не писал о биогазовой установке, которая появится в столице. Это оборудование, в котором безопасно для окружающей среды будут перерабатываться растительные отходы, в результате чего получим биогаз и органическое удобрение», – написал он в Facebook.
По словам Ялового, соответствующий проект распоряжения находится на согласовании в КГГА.
Согласно проекту, заказчиком строительства станет коммунальное предприятие «Киевзеленстрой», проектно-сметные работы обойдутся в 3 млн грн.
«Полученный биогаз будет генерироваться в электричество и запускаться в сеть по «зеленому» тарифу», – отметил депутат.